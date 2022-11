Ipersonnia: il poster e la data di uscita del thriller distopico con Stefano Accorsi prodotto da Matteo Rovere

Svelati poster e data di uscita del futuristico Ipersonnia, thriller psicologico ambientato in un futuro distopico con Stefano Accorsi, il film è prodotto da Matteo Rovere.

Sono stati svelati il poster e la data di uscita di Ipersonnia, thriller distopico di Alberto Mascia con Stefano Accorsi, in arrivo nei migliori cinema dal 29 novembre con distribuzione indipendente dopo l'aateprima Fuori Concorso al Torino Film Festival nella sezione Favolacce sabato 26 novembre.

Il film, scritto da Alberto Mascia ed Enrico Saccà e prodotto da Andrea Paris, Matteo Rovere, Stefano Sardo, Ines Vasiljević, è una produzione Ascent Film, Nightswim, in collaborazione con Amazon Prime Video e in collaborazione con Rai Cinema. Nel cast anche Caterina Shulha, Astrid Meloni, Paolo Pierobon, Alessandro Gazale, Andrea Germani, Francesco La Mantia, Tony Laudadio, Giordano De Plano, Mauro Marino e Sandra Ceccarelli.

Locandina di Ipersonnia

Di cosa parla Ipersonnia

Italia, futuro prossimo. Le vecchie carceri congestionate e violente sono solo un ricordo: ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo che li rende inoffensivi. L'ipersonno è un sistema economico ed efficiente, perché ha drasticamente ridotto il tasso di recidiva criminale. Ma non tutto funziona come dovrebbe: un giorno David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo carcerario, si trova di fronte a un detenuto aggressivo di cui sono andati persi tutti i dati. L'imprevisto innescherà una catena di eventi che costringeranno lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato, e con una cospirazione che coinvolgerà anche Viola (Caterina Shulha), l'amore della sua vita, e che lo porterà a scoprire che niente è ciò che sembra.