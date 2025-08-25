Io sono Rosa Ricci: poster ufficiale e data di uscita del film prequel di Mare Fuori

Il mondo di Mare Fuori continua ad ampliarsi e sorprendere i fan. È stato infatti annunciato che il film prequel Io sono Rosa Ricci, dedicato all'amato personaggio della serie interpretato da Maria Esposito, arriverà al cinema il 30 ottobre. Insieme alla data d'uscita è stato diffuso anche il primo poster ufficiale, che mostra l'attrice in una versione inedita e più introspettiva del suo ruolo.

La pellicola porterà il pubblico a scoprire ciò che è accaduto a Rosa Ricci prima degli eventi raccontati nella serie, un viaggio nel passato che mostrerà le radici delle sue scelte, la durezza della sua vita e la strada che l'ha condotta fino al carcere.

Io sono Rosa Ricci: la trama del film prequel

Il film racconterà la storia di Rosa Ricci prima della condanna e del suo ingresso nell'IPM, mostrando il lato più fragile e insieme feroce di un personaggio che ha conquistato il pubblico di Mare Fuori. Si tratterà di un percorso di formazione doloroso, che affronta temi come la rabbia, la lealtà tossica e la voglia di riscatto, elementi che hanno reso Rosa una delle figure più amate e discusse della serie.

Al centro della scena c'è naturalmente Maria Esposito, che ha descritto il film come una delle esperienze più impegnative della sua carriera. Con un messaggio sui social, l'attrice ha raccontato quanto le riprese siano state dure dal punto di vista fisico ed emotivo, tra giornate di caldo insopportabile, freddo intenso e location estreme. "È stato un viaggio che mi ha messa alla prova come attrice e come donna" ha dichiarato al termine delle riprese.

Cast, regia e produzione del film

La regia di Io sono Rosa Ricci è firmata da Lyda Patitucci, mentre la sceneggiatura porta la firma di Maurizio Careddu e Luca Infascelli. Oltre a Maria Esposito, nel cast figurano anche Andrea Arcangeli e Raiz, volti noti che arricchiranno la narrazione. Il film è prodotto da Picomedia con Rai Cinema, una collaborazione che ha già portato al successo le stagioni precedenti della serie.

Mare Fuori 5

Le riprese si sono concluse lo scorso mese tra Napoli e la Sicilia, scenari che hanno restituito autenticità e intensità alle vicende del personaggio. Dopo la post-produzione, il film è pronto a debuttare nelle sale italiane a partire dal 30 ottobre, con l'obiettivo di conquistare al cinema lo stesso pubblico che lo ha seguito in TV.

Parallelamente al film, la saga televisiva continua il suo percorso. La quinta stagione di Mare fuori è stata trasmessa su Rai 2 dal 26 marzo 2025 ed è ora interamente disponibile su RaiPlay. Intanto le riprese della sesta stagione sono iniziate lo scorso 30 giugno 2025, subito dopo la conclusione del prequel, e l'uscita è già fissata per febbraio 2026.