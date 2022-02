Io sono leggenda: Warner al lavoro su un nuovo progetto tratto dal romanzo?

Il film Io sono Leggenda sembra sia al centro di un nuovo progetto sviluppato da Warner Bros, anche se non è chiaro se si tratta di un nuovo adattamento per il grande schermo del romanzo di Richard Matheson o di una serie tv.

L'indiscrezione emerge grazie al sito di The Hollywood Reporter e, attualmente, non c'è alcuna conferma da parte dello studio.

Io sono leggenda aveva come star Will Smith nel ruolo di Robert Neville, un virologo che è rimasto l'unico essere umano in vita a New York dopo la diffusione di un virus che trasforma il resto delle persone in mutanti.

Il film aveva incassato 585.4 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo a fronte di un budget di soli 150 milioni.

Nel 2008 il regista Francis Lawrence aveva annunciato lo sviluppo di un progetto prequel, idea poi abbandonata ufficialmente nel 2011.

Warner Bros, secondo quanto si apprende dai dettagli della disputa legale tra lo studio e Village Roadshow, avrebbe tra i progetti in fase di sviluppo anche quello legato a Io sono leggenda. Lo studio potrebbe forse voler realizzare un adattamento più fedele al libro di Matheson, tuttavia per ora non ci sono altre indiscrezioni.