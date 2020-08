Io sono leggenda: il film con Will Smith stasera su Italia 1

Will Smith torna in TV stasera su Italia 1, alle 21:30, con Io sono leggenda, il film diretto nel 2007 da Francis Lawrence.

Basato sull'omonimo libro di Richard Matheson (che ha anche partecipato al film in fase di scrittura, non rimanendo tuttavia soddisfatto dal risultato finale), si tratta della terza trasposizione cinematografica del romanzo post apocalittico.

In seguito ad un terribile virus che ha contagiato l'intero pianeta, il brillante scienziato Robert Neville (Will Smith) è l'ultimo uomo rimasto sulla Terra. Ma non è solo. Il virus infatti non ha ucciso la popolazione del pianeta, ma la ha trasformata in terribili mutanti simili a vampiri, che si muovono solo di notte. Da più di tre anni Robert cerca di mettersi in contatto con altri sopravvissuti e di trovare una cura al virus facendo esperimenti sul suo stesso sangue, che pare garantirgli l'immunità. Ma anche i mutanti notano questa peculiare caratteristica, e ora bramano il suo sangue.