Io sono leggenda e il cane del film: Will Smith avrebbe voluto adottarlo

Will Smith ha tentato di adottare il cane di Io sono leggenda a causa del profondo affetto che nutriva nei confronti dell'animale al termine delle riprese.

Will Smith si è innamorato così profondamente di Abbey, la sua co-protagonista di Io sono leggenda, che ha perfino tentato di adottarla al termine delle riprese; l'addestratore del cane però non si è fatto convincere: per lui era letteralmente impossibile rinunciare alla sua fedele compagna.

Will Smith in un'immagine di Io sono leggenda (I Am Legend)

Prima dell'inizio delle riprese Will è andato ad un "appuntamento" con Abbey, il cane che interpreta Sam, in modo da poterla conoscere meglio prima di incontrarla sul set. Durante alcune scene del film Sam rimane ferita: i tagli sono stati simulati attraverso una miscela di gelatina non tossica e dello sciroppo di mais.

Nelle scene in cui Neville corre sul tapis roulant il cane era stato addestrato per correre al suo fianco. Gli allenatori in principio l'hanno abituata a una camminata lenta e gradualmente hanno iniziato a farla correre. Abbey era attaccata a una corda di sicurezza tenuta da un addestratore, ma era così a suo agio che l'allenatore non ha mai avuto bisogno di usarla.

Sam era abituata a fare il bagno e l'acqua era piacevolmente calda, lo shampoo utilizzato aveva una formula speciale utile a prevenire l'irritazione oculare e c'era anche un tappetino di trazione rivestito sul fondo della vasca. Il cane ha ricevuto dei croccantini al termine di ogni scena ed è stato accuratamente risciacquato e asciugato tra una ripresa e l'altra.

Venuti a conoscenza di questi retroscena di Io sono leggenda si comprende molto facilmente perché Smith si fosse affezionato così tanto al meraviglioso animale. Il film ha incassato 77.211.321 dollari nel suo weekend di apertura in 3.606 cinema statunitensi, con una media di 21.412 dollari per sala, piazzandosi in testa alla classifica degli incassi del weekend 14-16 dicembre 2007.