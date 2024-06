Io sono leggenda 2, Michael B. Jordan: "Ci stiamo lavorando, ma collaborare con Will Smith è un sogno"

La star di Creed ha confermato i lavori in corso per il sequel e mostrato entusiasmo per la collaborazione con il protagonista di Bad Boys.

Michael B. Jordan è stato intervistato dal magazine People e ha fornito ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione dei lavori di Io sono leggenda 2, sequel dello sci-fi action del 2007 con protagonista Will Smith, pronto a tornare anche in questo secondo capitolo. Al suo fianco ci sarà proprio la star della saga spin-off di Rocky, Creed, in cui interpreta Adonis, figlio di Apollo.

Akiva Goldsman, co-autore di Io sono leggenda con Mark Protosevich, è tornato anche nel team creativo del sequel per lavorare alla sceneggiatura del film che riporterà in un'ambientazione distopica e inquietante gli spettatori. Io sono leggenda è diventato un cult del cinema anni 2000 e uno dei più grandi successi nella carriera di Smith. Ma quando sarà pronto il sequel?

Fase di scrittura

"Stiamo ancora lavorando sulla sceneggiatura, con l'obiettivo di portarla ad un livello adeguato. Non ha ancora una data d'uscita o cose del genere e non sono sicuro di dove gireremo esattamente questo film ma sono davvero entusiasta di tornare davanti alla macchina da presa con lui [Will Smith]" ha confessato Jordan, da sempre un grande fan della star di Men in Black:"È qualcuno a cui ho sempre guardato con ammirazione, poter lavorare con Will è qualcosa che attendo con grande interesse. Sono davvero entusiasta".

Will Smith e la cagna Sam in Io sono leggenda

Una stima ricambiata da Will Smith, che aveva attribuito al collega il merito per la realizzazione del sequel:"Appariremo insieme sullo schermo, quel tipo è veramente bravo quindi mi piacerebbe". Nel primo film, Smith interpreta il virologo Robert Neville, unico sopravvissuto in una New York devastata da una pandemia che trasforma gli esseri umani in creature assetate di sangue. La ricerca di una cura lo mette in contatto con altri sopravvissuti. Io sono leggenda fu un successo commerciale da 585 milioni di dollari in tutto il mondo.