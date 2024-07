Robert Pattinson reciterà accanto a Jennifer Lawrence in Die, My Love?

Lynne Ramsay sembra abbia scelto Robert Pattinson come co-protagonista del thriller Die, My Love accanto a Jennifer Lawrence.

Robert Pattinson potrebbe affiancare sul set Jennifer Lawrence durante le riprese del thriller Die, My Love, film diretto da Lynne Ramsay.

Le riprese si svolgeranno in un'area rurale remota e l'attore è attualmente impegnato nelle trattative con la produzione.

I primi dettagli del thriller

Jennifer Lawrence interpreterà nel film una madre che lotta per mantenere la sua sanità mentale mentre lotta contro una psicosi. Per ora non è invece stato svelato alcun dettaglio riguardante il possibile ruolo che potrebbe essere interpretato da Robert Pattinson in Die, My Love.

Lynne Ramsay, oltre a essere impegnata come regista, ha inoltre firmato la sceneggiatura insieme a Edna Walsh.

Nel team della produzione ci saranno, oltre a Jennifer e Justine Ciarrocchi tramite la loro Excellent Cadaver, anche Martin Scorsese e Andrea Calderwell.

I migliori film di Robert Pattinson

I prossimi progetti della star

Robert in The Batman

Pattinson è stato recentemente protagonista di Mickey 17, diretto da Bong Joon Ho che arriverà nelle sale nel 2025, e prossimamente dovrà riprendere l'iconico ruolo di Bruce Wayne in The Batman 2, sequel del film tratto dai fumetti della DC.

Attualmente, tuttavia, non è ancora stato svelato quando è previsto il suo ritorno nel mondo di Gotham, considerando che l'inizio delle riprese è slittato un paio di volte e bisognerà attendere per avere degli aggiornamenti ufficiali sull'atteso progetto.

Secondo alcune indiscrezioni, al San Diego Comic-Con 2024 dovrebbero venire svelate delle notizie molto interessanti sulle nuove avventure di Bruce Wayne, tra cui i membri del cast del progetto che saranno impegnati sul set, anticipando così anche qualche dettaglio della trama e dei personaggi coinvolti nella storia.

Robert, nel frattempo, ha potuto concedersi alla sua vita privata e al suo nuovo ruolo di papà accanto alla compagna Suki Waterhouse.