Suki Waterhouse ricorda il primo incontro con Robert Pattinson: "Ridevamo troppo, ci hanno divisi"

Suki Waterhouse, intervistata da Vogue, ha ricordato il primo incontro con Robert Pattinson, con cui sta insieme da oltre 6 anni.

L'attrice è inoltre diventata da poco madre e ha posato per la copertina del magazine insieme alla figlia.

Il colpo di fulmine a un evento

Tra le pagine della rivista, l'attrice ha raccontato che il suo primo incontro con il compagno è avvenuto nel 2018, durante un evento a cui hanno partecipato molte star di Hollywood. Suki Waterhouse ha ricordato: "Era stato davvero, davvero intenso. C'erano molti grandi personaggi, veri pezzi da novanta... Al Pacino era lì. Javier Bardem e Penelope Cruz erano presenti... E tutti stavano davvero recitando. Ero certa che l'avessi incontrato molto tempo prima, ma lui non pensava fosse successo".

La star di Daisy Jones & The Six ha quindi continuato il suo racconto: "Abbiamo iniziato a ridere per l'assurdità dell'intera situazione, al punto che ci hanno rimproverati. C'è stato un regista che ci ha separati perché stavamo ridendo troppo".

Suki ha quindi lodato Robert Pattinson dichiarando: "Penso che sia piuttosto divertente. Mi illumino quando sono con lui". Attualmente la coppia vive a Los Angeles, anche se sta pensando di trasferirsi a Londra, dove entrambi sono nati e cresciuti.

La reazione di Pattinson alle canzoni di Suki

Waterhouse ha inoltre rivelato la reazione del protagonista di The Batman al fatto che lei parli delle sue relazioni precedenti nelle canzoni che scrive e interpreta: "Non gliene frega davvero nulla. Affronta quel tipo di cose con molto umorismo. Dice: 'Nessuno è meglio di me, quindi chi se ne frega".

Nel futuro potrebbe inoltre esserci una canzone su Pattinson: "Rob può ancora avere un brano in cui parlo male di lui. Si possono trovare cose per cui essere incavolati".