Io e il secco di Gianluca Santoni vince il premio per il miglior film a Presente italiano 2024

Io e il secco di Gianluca Santoni trionfa come miglior film nella 10° edizione di Presente Italiano, manifestazione dedicata al cinema italiano diretta da Michele Galardini che si è tenuta a Pistoia dal 15 al 21 novembre.

Il premio è stato assegnato dalla giuria popolare - selezionata tramite estrazione dagli organizzatori e presenti al cinema per tutta la durata del festival - con la seguente motivazione: "La giuria ha voluto premiare l'impatto emotivo del film garantito da un'ottima interpretazione dei due attori principali e da una sceneggiatura solida che affronta tematiche di grande attualità. L'ambientazione di una provincia qualsiasi, non connotata, rende il messaggio ancor più potente e universale. I guizzi comici creano empatia con i personaggi e controbilanciano egregiamente gli aspetti drammatici di una storia dal tema importante. Il fatto, poi, che si tratti di un'opera prima ha particolarmente colpito il pubblico che ne ha premiato lo slancio e la maturità".

Il premio al miglior cortometraggio in concorso è stato assegnato, da una giuria composta da studenti delle scuole superiori, a Impossible Maladies di Alice e Stefano Tambellini, cortometraggio di animazione che vede protagonisti il Dottor Rabarbaro e il suo assistente Tosse, che viaggiano a bordo del loro carretto di casa in casa per curare assurde malattie con i loro ingegnosi rimedi.

Di cosa parla il vincitore

Opera prima di Gianluca Santoni, come anticipa la recensione di Io e il secco, il film racconta la storia di Denni, bambino di dieci anni con una missione da compiere: salvare sua madre dalla violenza di suo padre. Piccolo com'è, da solo non ce la può fare. Perciò decide di chiedere aiuto a uno che la gente la uccide di mestiere: un super-killer. La persona scelta è il Secco che non è un criminale, ma un innocuo sbandato con un disperato bisogno di soldi, che finge di accettare l'incarico solo per derubare il padre del bambino. L'incontro tra Denni e Secco derà il via a un'avventura che oscilla tra dramma e commedia, un emozionante buddy movie in bilico tra la fantasia e una realtà anche troppo cruda.

