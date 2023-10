Invincible 2: nel nuovo trailer Mark fatica a uscire dall'ombra del padre

In occasione del New York Comic Con, Prime Video ha diffuso in streaming il nuovo trailer della Stagione 2 di Invincible, che debutterà sulla piattaforma dal 3 novembre prossimo. Il filmato ci mostra il protagonista Mark che ancora fatica a lasciarsi alle spalle l'ombra del padre.

Il nuovo trailer mostra Mark che parla di come abbia paura di diventare come suo padre senza nemmeno rendersene conto. Interpretato da J.K. Simmons durante la prima stagione dello show, Nolan Grayson è stato presentato come il più potente protettore della Terra. Poiché nessuno era in grado come lui di fermare le minacce e salvare persone innocenti dal pericolo, la dinamica tra lui e Mark è cambiata totalmente quando il ragazzo ha ottenuto i suoi stessi poteri, ma questo purtroppo ha condotto a un confronto estremo.

Invincible, dove eravamo rimasti?

Dopo aver scoperto che Nolan era in realtà un agente dell'Impero Viltrum inviato a conquistare la Terra, Mark sapeva che suo padre doveva essere fermato prima che l'umanità venisse annientata. Anche quando le sue capacità non erano sviluppate come quelle di Nolan, ha trovato un modo per superare Omni-Man, ricordandogli l'amore che un tempo provava per lui e per sua madre, Debbie (Sandra Oh). Ma anche se il padre è fuggito via senza ucciderlo, il giovane eroe è rimasto decisamente segnato dagli eventi.

Con il padre fuori dai giochi, Mark avrà più tempo per concentrarsi sulla sua relazione con Amber (Zazie Beetz) e sull'allenamento per diventare un eroe migliore. Nei prossimi episodi torneranno anche volti noti del primo episodio della serie, come Atom Eve (Gillian Jacobs) e Cecil Stedman (Walton Goggins).

Invincible 2: Robert Kirkman spera di proporre degli elementi inediti rispetto ai fumetti

Alcuni antagonisti della stagione precedente sono ancora a piede libero, mentre nuove minacce incroceranno il cammino di Mark. Tatiana Maslany e Ben Schwartz daranno voce ad altre new entry della seconda stagione. La prima metà della nuova stagione sarà distribuita nel corso di quest'anno, mentre i restanti episodi arriveranno nella prima metà del 2024.