Invincible 2, ecco il riassunto della storia finora prima della Parte 2

I nuovi episodi che chiuderanno la stagione sono in arrivo questa settimana su Prime Video

Prime Video ha diffuso in streaming un "riassunto delle puntate precedenti" di Invincible in attesa del debutto ufficiale della Parte 2 di questa seconda stagione, il cui arrivo è previsto per il 14 marzo prossimo sulla piattaforma digitale.

La seconda parte della seconda stagione di Invincible verrà finalmente trasmessa in anteprima questa settimana dopo mesi di attesa, e i fan potrebbero aver bisogno di un aggiornamento su ciò che è accaduto nella prima metà della stagione. Per fortuna, Prime Video è arrivato in soccorso con un video che mostra tutto ciò che di importante è accaduto finora nei primi episodi della stagione.

Invincible, dove eravamo rimasti?

Invincible è interpretata da Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen e J.K. Simmons.

Tra le guest star della nuova stagione figurano Jay Pharoah, Tatiana Maslany, Sterling K. Brown, Chloe Bennet, Rob Delaney, Paul F. Tompkins, Peter Cullen, Tim Robinson, Phil Lamarr, Lea Thompson, Calista Flockhart e altri ancora.

"Basata sull'innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la storia ruota attorno al diciottenne Mark Grayson, che è un ragazzo come tutti gli altri della sua età, tranne che per il fatto che suo padre è (o era) il supereroe più potente del pianeta. Ancora scosso dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, il tutto combattendo la sua più grande paura: quella di poter diventare suo padre senza nemmeno saperlo".