Invincible 2: il trailer della parte 2 regala nuove anticipazioni sugli episodi in arrivo su Prime Video

Il 14 marzo arriverà sugli schermi di Prime Video la Parte 2 della stagione 2 della serie animata Invincible, di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video si scopre quello che accade quando Mark deve tornare nello spazio per affrontare una nuova terribile minaccia.

Nel filmato spazio anche a scene d'azione, combattimenti sanguinosi, incontri e addii.

La serie animata

Basata sull'innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la storia raccontata nella serie Invincible ruota attorno al diciottenne Mark Grayson, un ragazzo come tanti della sua età, tranne per il fatto che suo padre è (o era) il supereroe più potente del pianeta. Ancora provato dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua più grande paura: quella di diventare suo padre senza nemmeno saperlo.

Le voci dei protagonisti

Il voice cast vede protagonista Steven Yeun, con Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen e J.K. Simmons. Gli executive producer sono Kirkman, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Rogen e Evan Goldberg, mentre i co-executive producer sono Helen Leigh e Walker.