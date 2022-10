Inverso - The Peripheral, da domani su Prime Video i primi due episodi della serie con Chloe Moretz

L'attesissima nuova serie di fantascienza Inverso - The Peripheral debutta a sorpresa su Prime Video con due episodi domani 21 ottobre a partire dalle ore 6:00 di mattina. A seguire sarà disponibile un episodio a settimana per un totale di otto, fino all'epico finale del 2 dicembre.

Flynne Fisher (Chloe Moretz) vive nel sud rurale degli Stati Uniti, lavora presso una tipografia 3D locale, e arrotonda giocando a giochi di realtà virtuale al posto di persone facoltose. Una notte indossa un casco VR e si ritrova in una Londra futuristica, un mondo elegante e misterioso, molto diverso dalla sua esistenza di stenti.

INVERSO - The Peripheral: un momento della serie

Ma questo non è un gioco come gli altri: Flynne inizia a capire che non si tratta di realtà virtuale... è reale. Qualcuno a Londra, settant'anni nel futuro, ha trovato il modo per aprire una porta sul mondo di Flynne. E per quanto Londra sia assolutamente affascinante... è anche pericolosa. Mentre Flynne cerca di scoprire chi ha collegato i loro mondi, e per quale scopo, la sua presenza mette in moto forze pericolose... forze intente a distruggere Flynnee la sua famiglia nel suo mondo presente.

Inverso - The Peripheral, tratto dal romanzo dal grande autore William Gibson, offre uno sguardo affascinante e allucinatorio sulla sorte dell'umanità e su ciò che verrà. La serie è prodotta da Amazon Studios e Warner Bros Television in collaborazione con Kilter Films. Gli executive producer della serie sono il creatore e showrunner Scott B. Smith (A Simple Plan), il regista Vincenzo Natali (In the Tall Grass), Greg Plageman (Person of Interest), Jonathan Nolan e Lisa Joy (Westworld), Athena Wickham (Westworld) e Steven Hoban (In the Tall Grass).