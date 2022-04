Invasion, su Prime Video in streaming da oggi

Invasion, il thriller datato 2007 con Nicole Kidman e Daniel Craig, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 14 aprile 2022, disponibile per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il thriller che vede protagonisti la bellissima Nicole Kidman e l'ex-007 Daniel Craig, Invasion, materializza una paura dilagante: gli organismi geneticamente modificati entrano pericolosamente a far parte della vita comune, mutano gli essere umani rendendoli non più umani. L'invasione narrata dal regista Oliver Hirschbiegel (La caduta) e da James McTeigue (V per Vendetta) è solo in parte aliena e la fantascienza del film è molto vicina ai limiti della scienza reale.

La protagonista Nicole Kidman in una scena di The Invasion

Uno shuttle precipita e si frantuma disperdendo pezzi sugli Stati Uniti; una strana sostanza trovata sui reperti contagia un ufficiale del Centro di Controllo Malattie Infettive e da quel momento in poi il virus comincia a diffondersi tra le persone, con un contagio volontario degli infettati su chi è ancora sano. Tutta la vicenda è vista dagli occhi di Carol Bennell (Nicole Kidman), una psichiatra che nota da subito strani mutamenti comportamentali nelle persone intorno a lei, ma che - forse per deformazione professionale - pensa immediatamente a fenomeni psicotici.

Il Governo, la polizia, gli enti sanitari e gli organi d'informazione parlano di "influenza" e si cominciano a distribuire vaccini per debellare la strana malattia. L'unico modo per rimane salvi è non dormire, perché la sostanza entra in circolo nella fase REM del sonno... Curiosità: il film è stato interamente girato nel 2006, ma la casa di produzione ha voluto rimettere mano al girato perché non pienamente soddisfatti del taglio di Oliver Hirschbiegel: a questo scopo sono arrivate Lilly e Lana Wachowski in sceneggiatura, mentre McTeigue si è occupato di girare tutte le sequenze aggiuntive e modificate.