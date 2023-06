Invasion 2, data d'uscita e prime immagini dalla nuova stagione: guardiamo il trailer della serie Apple TV+

La seconda stagione di Invasion, la serie tv targata  TV+, sta per arrivare, e possiamo già dare un'occhiata a ciò che ci attende grazie al trailer e alle prime immagini dei nuovi episodi.

La Terra è ancora in pericolo nella seconda stagione di Invasion, la serie tv di  TV+ che farà ritorno ad agosto sui nostri schermi con dei nuovissimi episodi, di cui vediamo oggi le prime immagini e un teaser trailer.

Il 23 agosto 2023 arriverà su  TV+ primo di dieci episodi di Invasion 2, seguito da un nuovo episodio ogni settimana, sempre di mercoledì, fino al 25 ottobre.

È questo l'appuntamento da segnarsi sul calendario per i prossimi mesi, mentre quest'oggi possiamo ammirarne le prime immagini.

Lo show ideato da Simon Kinberg e David Weil fatrà infatti ritorno in tv per raccontarci come prosegue la storia dell'invasione aliena titolare e, soprattutto, di chi ha avuto e continua ad averci a che fare.

Cosa ci riserva Invasion 2

"Non potrei essere più entusiasta del ritorno di Invasion su  TV+", ha affermato il co-creatore e produttore esecutivo della serie Simon Kinberg "È una stagione grandiosa e più intensa, che trascina i nostri spettatori in una battaglia su larga scala fin dall'inizio. Al centro della serie c'è il potere dello spirito umano e delle connessioni emotive che ci tengono insieme, specialmente quando affrontiamo ostacoli incredibili".

La seconda stagione, si legge anche nei comunicati ufficiali, "riprende pochi mesi dopo la fine della prima, con gli alieni che intensificano i loro attacchi in una guerra contro gli umani_".

Nel cast di Invasion ritroviamo Golshifteh Farahani, India Brown, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, Billy Barratt, Paddy Holland, Azhy Robertson e Tara Moayedi, ai quali si aggiungono Enver Gjokaj, Naian González Norvind e Nedra Marie Taylor.