Invasion: la serie Apple TV+ tornerà con la Stagione 3

Lo streamer ha appena rinnovato la serie fantascientifica per una terza stagione

Apple TV+ ha annunciato oggi il rinnovo per la terza stagione di Invasion, la serie di fantascienza ideata dal produttore Simon Kinberg, candidato all'Oscar e due volte nominato agli Emmy.

La nuova stagione di Invasion entrerà in produzione alla fine del mese.

Un nuovo successo targato Apple

Dopo il debutto della seconda stagione, Invasion è stata lodata per aver "alzato la posta in gioco" in ogni stagione, offrendo un "mélange di intrighi, sviluppo dei personaggi e un ritmo che brucia a fuoco lento", oltre a una fotografia esperta che "cattura la bellezza e l'inquietudine" di un'invasione aliena.

La prima e la seconda stagione di Invasion sono ora disponibili su Apple TV+. Su queste pagine la recensione del primo episodio di Invasion 2.

"Sono molto orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare con le prime due stagioni dello show grazie ai nostri partner di Apple TV+, al nostro cast e alla nostra troupe", ha dichiarato il creatore e produttore esecutivo Simon Kinberg. "Questa nuova stagione continuerà ad alzare la posta in gioco e la propulsione di Invasion, mantenendo i nostri personaggi in primo piano e mettendoli insieme in modi che, si spera, sorprenderanno e soprattutto emozioneranno il nostro pubblico, che è stato così incredibilmente solidale e stimolante fin dal primo giorno".

Di cosa parla Invasion?

Invasion segue un'invasione aliena attraverso diverse prospettive da più parti del mondo. La serie, ricca di azione, è interpretata da Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland e Tara Moayedi. La seconda stagione ha visto anche la partecipazione dei nuovi regular Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor e Naian González Norvind.

Prodotta per Apple TV+ da Boat Rocker, "Invasion" è creata da Kinberg e Weil, che sono anche produttori esecutivi insieme a Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Andrew Baldwin, Dan Dietz e Katie O'Connell Marsh. Nick Nantell è il produttore esecutivo di Boat Rocker.