Insuperabili X-Men, in arrivo un nuovo progetto legato alla storica serie animata?

I due autori di Insuperabili X-Men hanno in servo delle novità per l'anno prossimo: non sarà una serie ma forse un nuovo fumetto.

I creatori di Insuperabili X-Men, la serie animata cult degli anni Novanta, hanno annunciato l'arrivo di un nuovo progetto che arriverà entro l'anno prossimo. Non è chiaro ancora in che modo, l'unica cosa certa è che non sarà comunque un'altra stagione animata come hanno rimarcato i due autori, Julia ed Eric Lewald, attraverso un loro post su Twitter.

"No, non è una nuova stagione di Insuperabili X-Men, ma possiamo solo dire che dopo molti mesi di lavoro di duro lavoro abbiamo 'girato' qualcosa ieri e abbiamo già ricevuto 'qualcosa' indietro. Siamo molto eccitati e speriamo che lo sarete anche voi". Queste le parole della coppia a corredo del post in cui è possibile notare quelle che sembrano essere delle tavole di fumetto già concluse. Che sia in arrivo un comics cartaceo? Si tratta meramente di una speculazione ovviamente e non resta che aspettare il 2020 per saperne di più.

A giugno si era parlato di un possibile ritorno di Insuperabili X-Men in televisione, ma quest'ultima notizia sembrerebbe sparigliare un po' le cose. Durata 76 episodi, divisi in cinque stagioni, è stato uno dei primi cartoni animati a occuparsi di narrazione serializzata. Prodotta inizialmente da Saban Entertainment dato che la Marvel stava attraversando una difficile fase finanziaria all'epoca, aveva tra i produttori esecutivi anche Stan Lee. In Italia la serie è arrivata sulle reti Mediaset, riscuotendo subito un buon successo.