Insidoius 5: il nuovo titolo rimanda alle origini del franchise horror

Il quinto capitolo del franchise horror di Insidious prodotto da Leigh Whannell e James Wan, originariamente intitolato Insidoius: Fear the Dark, ha cambiato titolo in Insidious: The Red Door, che rimanda direttamente alle origini della saga.

Il nuovo titolo, infatti, fa riferimento al ruolo delle porte rosse in tutti i film della saga di Insidious. Esse fungono da accesso alle tane dei grandi villain dei primi due film e da percorso verso l'Altrove stesso. È in parte a causa della porta rossa che la famiglia Lambert è stata perseguitata nel corso degli anni.

Nel prequel del 2018, Insidious - L'ultima chiave, l'investigatrice del paranormale e perno del franchise Elise Rainier (Lin Shaye) apre accidentalmente una porta che conduce alla casa dei Lambert e la lascia aperta mentre torna nel mondo reale dopo aver sconfitto Key Face. Le sue azioni condannano inavvertitamente la famiglia a ripetute infestazioni e a molteplici viaggi verso l'Altrove nel tentativo di trovare pace.

Chiaramente, la porta rossa non è stata chiusa per sempre per la famiglia Lambert, poiché Insidious: The Red Door si svolge dieci anni dopo gli eventi del secondo film. I dettagli sulla trama sono stati tenuti per lo più nascosti, ma il nuovo film vedrà Josh Lambert (Patrick Wilson) accompagnare Dalton (Ty Simpkins) all'idilliaco college dei suoi sogni. Quando i demoni della sua infanzia tornano a strisciare nelle loro vite, però, li richiama nell'Altrove per chiudere finalmente la porta su quell'orribile capitolo della loro vita.

Insidious 5: Patrick Wilson regista e star del sequel

Diretto da Patrick Wilson, al debutto dietro la macchina da presa, Insidious: The Red Door uscirà il 7 luglio 2023.