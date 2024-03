Inside out 2: il trailer introduce le nuove emozioni

Il trailer di Inside out 2, in arrivo a giugno nelle sale, introduce le nuove emozioni di Riley che creano dei problemi alla giovane Riley.

Il 14 giungo negli Stati Uniti arriverà nelle sale Inside Out 2, l'atteso sequel del film della Pixar, e il trailer svela le nuove emozioni che prenderanno il controllo nella mente di Riley.

Nel video si vedono Gioia, Tristezza, Disgusto, Rabbia e Paura che continuano a seguire Riley mentre cresce, prima dell'arrivo di presenze inaspettate nella mente della ragazza.

Le new entry nella mente di Riley

In Inside Out 2, oltre ad Ansia che ha la voce di Maya Hawke, entreranno infatti in scena Invidia, Ennui (la noia) e Imbarazzo.

Nella giornate della teenager saranno proprio le new entry a prendere il controllo, situazione che causa più di un problema, mentre le vecchie emozioni vengono "soppresse", dando vita a una "nuova Riley".

Il lungometraggio animato è stato scritto da Meg LeFauve, mentre alla regia è impegnata Kelsey Mann (Monsters at Work). Nel team della produzione c'è invece Mark Nielsen.

Inside Out 2: un sequel rischioso?

I dettagli del nuovo film

Il sequel segue le vicende della protagonista Riley, ormai adolescente, alle prese con nuovi e complicati sentimenti. Amy Poehler, Phyllis Smith e Lewis Black tornano nei panni di Gioia, Tristezza e Rabbia, mentre Tony Hale e Liza Lapira hanno preso il posto di Bill Hader e Mindy Kaling nei panni di Paura e Disgusto a seguito di una presunta controversia sul salario.