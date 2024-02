Inside out 2: il nuovo teaser introduce il team delle emozioni di Riley

La giovane protagonista Riley è alle prese con un team di emozioni che comprende la nuova arrivata Ansia nel teaser inedito di Inside out 2.

Il 14 giugno arriverà nei cinema americani Inside out 2 e il nuovo teaser del sequel targato Pixar mostra il team di emozioni che entrano in azione durante una partita di hockey della giovane Riley, alle prese anche con la nuova arrivata Ansia.

Nel video si scopre infatti che la console è diventata arancione, mostrando nuovamente l'entrata in scena del personaggio doppiato nella versione originale da Maya Hawke.

L'arrivo di Ansia

Kelsey Mann, regista di Inside Out 2, ha spiegato: "Ansia potrebbe essere la nuova arrivata nel gruppo, ma non è realmente il tipo che rimane nel sedile posteriore. Ha molto senso se pensate a quello che accade nella mente di tutti noi".

Inside Out 2: un sequel rischioso?

I dettagli del nuovo film

Il sequel segue le vicende della protagonista Riley, ormai adolescente, alle prese con nuovi e complicati sentimenti. Amy Poehler, Phyllis Smith e Lewis Black tornano nei panni di Gioia, Tristezza e Rabbia, mentre Tony Hale e Liza Lapira hanno preso il posto di Bill Hader e Mindy Kaling nei panni di Paura e Disgusto a seguito di una presunta controversia sul salario.