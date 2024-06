Inside Out 2 supera ogni aspettativa al box office USA con 155 milioni di dollari, miglior debutto da Barbie

Inside Out 2 è la bomba più emozionante che deflagra al botteghino americano segnando nuovi record per Pixar e diventando la miglior apertura del 2024.

L'emozione che domina il botteghino americano del weekend è senza dubbio la gioia. Dopo settimane di stanca, ci voleva il successo di Inside Out 2 a ridar linfa vitale ai cinema americani e alla stessa Pixar, che si risolleva da una crisi coincisa con l'uscita di molti titoli direttamente in streaming. Ma adesso lo studio di animazione sembra essersi lasciato tutto alle spalle coi 155 milioni incassati nel primo weekend da 4.440 sale, con un'imponente media per sala di ben 34.909 dollari. Inside Out 2 supera Dune: Parte Due (82,5 milioni) e Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero (80 milioni) diventando il miglior debutto dell'anno. È anche il primo film dopo Barbie a segnare un debutto sopra i 100 milioni di dollari. L'uscita italiana di Inside Out 2 è fissata per mercoledì 19 giugno.

Nonostante gli ottimi incassi, Bad Boys: Ride or Die è costretto a cedere la prima posizione. Uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2024, il ritorno del duo di scatenati poliziotti composto da Will Smith e Martin Lawrence sembra aver dato i suoi frutti assicurandosi altri 33 milioni di incasso che portano il fortunato sequel a oltre 112 milioni in sole due settimane. A livello globale, il film arriva a quota 214,6 milioni. Un piacevole divertissiment estivo che si rivela vincente, come conferma la nostra recensione di Bad Boys - Ride or Die.

Il regno del pianeta delle scimmie: un momento del sequel

Dopo essere precipitato al quinto posto Il Regno del Pianeta delle Scimmie risale fino alla terza posizione della top 5 degli incassi. Il nuovo capitolo della saga dei primati diretto da Wes Ball, che darà inizio a una nuova trilogia quasi 300 anni dopo la morte di Cesare, aggiunge altri 5,2 milioni all'incasso complessivo che raggiunge i 157,8 milioni. A livello globale, la pellicola ha superato i 374 milioni. Scoprite la nostra recensione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

In netto calo gli incassi di Garfield: Una missione gustosa. Nella quarta settimana di programmazione, la pellicola per famiglie dedicata al pigro gattone rosso e ai suoi amici incassa altri 5 milioni che portano il film a 78,5 milioni. In questa nuova versione della storia diretta da Mark Dindal, Maurizio Merluzzo è la voce italiana del protagonista che, nell'originale, è doppiato da Chris Pratt.

Come rivela la nostra recensione di The Watchers - Loro ti guardano, la pellicola ad alto tasso di mistero e tensione che porta la firma di Ishana Night Shyamalan, figlia di M. Night Shyamalan, non ha convinto tutti né a livello di critica né di pubblico. Altri 3,6 milioni portano il film a un totale di 13,6 milioni, ma la sua spinta sembra esaurirsi rapidamente nonostante il traino del genere horror.