Inside Out 2 sta già facendo incetta di record al box-office

Inside Out 2 è uscito solo da un giorno in alcuni mercati internazionali e sta già stabilendo dei record che fanno ben sperare in un suo successo al box-office.

Il sequel ha ottenuto il miglior giorno di apertura di tutti i tempi per la Pixar. In Corea Inside Out 2 ha incassato 1,4 milioni di dollari, mentre nelle Filippine, con 1,5 milioni di dollari, è il terzo giorno di apertura più importante nella storia del paese. Anche la Germania ha visto una forte partenza per il film con 1 milione di dollari.

Tutti questi numeri provenienti dagli otto mercati internazionali in cui Inside Out 2 è uscito ieri fanno pensare a un probabile successo di pubblico per la Pixar. Le proiezioni degli incassi del film d'animazione sono molto alte e sembra che riuscirà a soddisfare le aspettative (si parla di oltre 100 milioni di dollari nel weekend di apertura).

Inside Out 2: Gioia accanto ad Ansia in un'immagine del film

In un panorama cinematografico estivo in cui le discussioni su questo settore sono sempre sul filo del rasoio, le previsioni sull'esordio di Inside Out 2 stimate a circa 135 milioni di dollari sembrano assurde. Anche le prime recensioni sono state positive e se si aggiungono i numeri raccolti nei mercati esteri succitati, comincia a delinearsi un bel panorama per le uscite estive al cinema. Perfino il punteggio su Rotten Tomatoes è uno dei migliori di sempre al debutto per la Pixar.

Inside Out 2 potrebbe assolutamente finire per sbaragliare il precedente e far decollare l'estate dopo l'ottimo avvio con Bad Boys: Ride or Die della scorsa settimana. L'atteso sequel uscirà nelle sale italiane il 19 giugno prossimo.