Inhumans: ecco perché Kevin Feige ha cancellato il film dopo il flop della serie tv

Intriganti retroscena sulla cancellazione del film Inhumans da parte di Kevin Feige dopo il flop dell'omonima serie tv sono contenuti nel libro MCU: The Reign of Marvel Studios, incentrato sull'origine e sull'evoluzione del Marvel Cinematic Universe.

TV Line ha recentemente condiviso un estratto riguardante la sfortunata serie TV Inhumans, prodotta da Marvel Television ed ABC, rivelando che in un primo tempo Marvel aveva in programma di realizzare un film che sarebbe dovuto uscire nei cinema nel luglio 2019. Nonostante i paragoni con Il trono di spade, il progetto è stato poi cancellato e oggi ne scopriamo il motivo.

Inhumans: uno strambo teletrasporto nel cuore eroico degli anni Novanta

La storia dietro Inhumans

Il comitato creativo di Marvel aveva deciso che personaggi come Daredevil, Blade, Ghost Rider e Luke Cage sarebbero stati affidati a Marvel Television, principalmente perché Kevin Feige era abbastanza impegnato con lo sviluppo di The Avengers.

Nel 2014 l'ex CEO della Marvel Entertainment Ike Perlmutter e il presidente del comitato creativo Alan Fine decisero di togliere i riflettori dai Fantastici Quattro e dagli X-Men nel tentativo di evitare di fare pubblicità gratuita alla 20th Century Fox. Di conseguenza, l'attenzione si spostò sugli Inumani.

Secondo il libro, "i Marvel Studios stavano sviluppando un film sugli Inumani da anni, ma Kevin Feige non era mai soddisfatto della sceneggiatura e non era ansioso di combattere con Fox per conto di Perlmutter. Non appena Feige cancellò il film sugli Inumani dall'uscita programmata (nell'aprile 2016), Marvel Entertainment ordinò a Loeb di accelerare lo sviluppo della serie tv. Solo due mesi dopo, gli Inumani apparvero in Agents of S.H.I.E.L.D."

Inhumans: il poster realizzato per il Comic-Con

Da lì, fu stata presa la decisione di lanciare una serie TV sugli Inumani nelle sale IMAX e poi sulla ABC, ma le recensioni furono pessime e perfino James Gunn bocciò Inhumans. Alla fine dei conti lo show si rivelò un pesante flop.

"A causa dei vincoli di bilancio, molti degli Inumani furono rapidamente depotenziati. I capelli rossi prensili - costosi da rendere in CGI - della regina Medusa le furono rasati dalla testa. Il cane da teletrasporto Lockjaw venne gravemente ferito, quindi la maggior parte dell'azione venne ambientata in un unico luogo (la serie è stata girata sull'isola hawaiana di Oahu). Quando Marvel ha scelto di sviluppare un film con protagonista un altro oscuro team di esseri sovrumani, gli Eterni, ai creatori è stato detto che nulla di tutto ciò poteva svolgersi alle Hawaii. Lo studio non voleva correre il rischio che al pubblico potessero ricordare Inhumans."