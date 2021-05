Inheritance: Simon Pegg e la sua estenuante preparazione fisica per il film

Prima dell'inizio delle riprese di Inheritance, Simon Pegg è stato costretto a prendersi del tempo per perdere più di dodici chili, dovendo ridurre il suo indice di grasso corporeo fino ad arrivare ad appena l'8% al fine di interpretare Morgan Warner/Carson Thomas.

Inheritance: Simon Pegg in una scena del film

Pegg ha dovuto sottoporsi ad un'estenuante routine di esercizi durata più di sei mesi per raggiungere la forma fisica richiesta da Vaughn Stein, il regista del film; Lo sceneggiatore Matthew Kennedy, in fase di pre-produzione, aveva specificato più volte che, per il ruolo di Morgan, Pegg sarebbe dovuto diventare molto più snello.

La pellicola avrebbe dovuto avere la sua prima mondiale al Tribeca Film Festival il 20 aprile 2020. Tuttavia, il festival è stato rinviato a causa della pandemia COVID-19. Vertical Entertainment e DirecTV Cinema hanno quindi acquisito i diritti di distribuzione del film e ne hanno programmato l'uscita il 22 maggio 2020.

Inheritance: Simon Pegg durante una scena del film

Inheritance detiene un punteggio di approvazione del 25% su Rotten Tomatoes, sulla base di 52 recensioni, con una media ponderata di 4,31 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Un thriller con Simon Pegg che, purtroppo, aspetta troppo a lungo per abbracciare il potenziale della sua bizzarra premessa."