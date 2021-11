Inheritance - Eredità: stasera su Rai4 il thriller con Lily Collins

Stasera su Rai4 alle 21:20 va in onda, in prima visione in chiaro, Inheritance - Eredità, thriller del 2020 con Lily Collins e Simon Pegg.

Serata ad alta tensione stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) dove, alle 21:20, va in onda Inheritance - Eredità, thriller del 2020 diretto da Vaughn Stein e interpretato da Lily Collins e Simon Pegg.

Inheritance: Lily Collins in una scena del film

Il milionario Archer Monroe (Patrick Warburton) muore improvvisamente lasciando al figlio William (Chace Crawford) 20 milioni dollari e alla figlia Lauren (Lily Collins) un solo milione, ma con una singolare aggiunta: un bunker sotterraneo nel parco della tenuta Monroe. Ma la sorpresa di Lauren sta nello scoprire che dentro il bunker c'è un uomo incatenato da trent'anni. Diretto da Vaughn Stein e sceneggiato da Matthew Kennedy, Inheritance è un film denso di mistero e colpi di scena in cui ogni certezza è messa in discussione, come la conoscenza e la stima che si può avere per un genitore che si rivela poi un perfido aguzzino.