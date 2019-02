Da Ready Player One ai Gremlins e Blade Runner, ecco Infinity Vintage!

Arriva su Infinity dall'1 a 7 febbraio l'ultimo film del regista simbolo degli anni '80, Ready Player One. In un prossimo futuro, Wade Watts e il suo alter ego Parzival cercano le easter egg alla ricerca delle tre chiavi che daranno la possibilità al fortunato di prendere il controllo di OASIS, il mondo virtuale crogiolo di cultura pop e nerd. Ma anche tantissimi film di quell'epoca stanno per invadere Infinity.

Steven Spielberg ha infatti inserito molte citazioni dei fantastici anni '80 all'interno del suo film che troverete anche nel ricco catalogo di Infinity. E proprio come Ready Player One anche Infinity omaggia questi film supercult, immancabili nella lista di ogni cinefilo! Disponibili infatti in programmazione molti dei titoli che hanno fatto la storia del cinema di quella decade, da riguardare o recuperare, preparate le felpe larghe, i jeans a vita alta: gli anni '80 tornano alla riscossa!

Se i giorni di pioggia vi sembrano non finire mai Blade Runner è il film che fa per voi. Uscito al cinema nel 1982, è in realtà ambientato nel 2019 con protagonisti Harrison Ford e Rutger Hauer, diretti da Ridley Scott. La frase più celebre? "Io ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi..."

Amate i cuccioli e riuscite a seguire alla lettera le istruzioni? Potrebbe interessarvi allora Gremlins, il film del 1984 diretto da Joe Dante e di cui Steven Spielberg è il produttore. Billy prende con sè un cucciolo di Gremlin, e dovrà fare attenzione a tre semplici regole: tenerlo lontano dalla luce intensa, non bagnarlo mai e non dargli da mangiare dopo mezzanotte. Le conseguenze se non seguirà queste regole? Catastrofiche!

Avete voglia d'avventure? I Goonies è quello che fa per voi. Tutti conoscono a memoria la danza del ventre o le battute dei giovani protagonisti! Con un giovanissimo Josh Brolin nel cast, un gruppo di ragazzi trova una mappa del tesoro e parte alla ricerca del leggendario tesoro di Willie l'Orbo. Girato quasi totalmente in sequenza, ci sono voluti cinque mesi per realizzare il film.

Gli scenari fantasy che hanno modellato l'immaginario collettivo per generazioni tornano a gran voce su Infinity grazie a Dune. Mentre Oscar Isaac è in trattative per il remake del film sotto la guida di Denis Villeneuve, il film originale del 1984 - è diretto dal visionario David Lynch, autore di un film fantasy dagli scenari e trama straordinari. Il film è stato il primo nella storia del cinema in cui è stato realizzato un corpo umano in computer grafica. Consigliato a tutti gli appassionati del mondo fantasy.

La sua canottiera rossa e nera è diventata un must per i cosplayer di tutto il mondo, e non solo. Disponibile su Infinity il film del 1980 con protagonista Sam J. Jones nei panni di Flash Gordon, ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti, non è da confondersi con il Flash della DC Comics. Un supereroe contro imperatori galattici e forze del male che minacciano la Terra. Consigliato ai veri nerd!