Indira Varma: positiva al Coronavirus la star de ll Trono di Spade

La star de Il trono di spade, Indira Varma, ha rivelato di essere positiva al Coronavirus. La diagnosi arriva a due giorni dall'annuncio della positività di un altro collega della serie, Kristofer Hivju. Varma ha interpretato il ruolo di Ellaria Sand nella serie HBO e su Instagram ha informato i fan di essere malata.

"Sono a letto con lui e non è carino. Resta al sicuro e in salute e sii gentile con gli altri" ha scritto nel post l'attrice, invitando i fan a rispettare le regole e non contribuire a diffondere il virus che sta creando gravi problemi in diverse nazioni.

Indira Varma, 46 anni, stava recitando nella versione moderna dell'opera di Checkhov, Il gabbiano, al West End di Londra insieme alla collega de Il trono di spade, Emilia Clarke. Lo spettacolo è stato sospeso a causa della pandemia:"Speriamo di poter tornare presto ed esortare tutti voi a sostenerci quando lo faremo".

Indira Varma e Kristofer Hivju sono solo le ultime star che hanno dichiarato pubblicamente di aver contratto il Coronavirus dopo Tom Hanks, Rita Wilson, Olga Kurylenko e Idris Elba.