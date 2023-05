Doctor Who: Indira Varma farà parte del cast della prossima stagione

Tra le fila del cast della prossima stagione della serie Doctor Who ci sarà anche Indira Varma.

L'attrice aveva già collaborato con Russell T Davies in occasione di Torchwood, lo spinoff della serie britannica in cui ha interpretato il personaggio di Suzie Costello.

Il cast dei prossimi episodi

Una foto di Indira Varma

Nella serie Doctor Who, secondo quanto dichiarato nel comunicato di BBC, Indira Varma avrà il ruolo della Duchessa, presenza descritta come "misteriosa".

Il protagonista dello show, dopo gli speciali con star David Tennant, sarà Ncuti Gatwa, affiancato da Millie Gibson che sarà la companion Ruby Sunday.

Tra gli interpreti ci saranno inoltre Jinkx Monsoon e Jonathan Groff.

Le dichiarazioni

Indira Varma ha dichiarato: "Sono elettrizzata nell'essere in Doctor Who e particolarmente eccitata nell'incrociare i cammini cosmici con Ncuti, nel ruolo del Dottore, e non vedo l'ora di creare danni interplanetari con lui. Ho amato interpretare Suzie Costello per Russell T Davies in Torchwood e sono così elettrizzata nell'entrare di nuovo in questo mondo".

Lo showrunner Russell T Davies ha aggiunto: "Sono incredibilmente pieno di gioia nel riunirmi con Indira dopo l'epoca di Torchwood e questa parte è veramente spettacolare. Un pubblico totalmente nuovo si nasconderà dietro il divano quando la Duchessa scatenerà il suo terrore".