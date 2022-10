Dune: The Sisterhood, Indira Varma entra nel cast

La serie Dune: The Sisterhood, progetto ideato come prequel dei film diretti da Denis Villeneuve, ha trovato un'altra delle sue protagoniste: Indira Varma.

L'attrice è il terzo nome annunciato tra gli interpreti dell'atteso progetto, prodotto per HBO Max che verrà realizzato in collaborazione con Legendary, dopo Emily Watson e Shirley Henderson.

Carnival Row: Indira Varma in una scena della serie

Dune: The Sisterhood racconterà la storia delle donne membri dell'Ordine Bene Gesserit che usano le loro abilità straordinarie per muoversi tra la politica e gli intrighi dell'Imperium, mentre portano avanti i loro piani che li porterà sull'enigmatico pianeta Arrakis. Uno dei loro segreti è portare a compimento il programma genetico millenario il cui obiettivo è creare l'essere supremo, il Kwisatz Haderach.

Indira Varma interpreterà negli episodi l'Imperatrice Natalya. Il personaggio viene descritta come una donna nobile formidabile che, sposandosi con l'Imperatore Corrino ha unito migliaia di mondi.

La serie avrà Diane Ademu-John impegnata come co-showrunner insieme ad Alison Schapker. Denis Villeneuve non sarà impegnato alla regia, ma sarà uno dei produttori esecutivi, mentre dietro la macchina da presa ci sarà Johan Renck.