Indiana Jones e la Ruota del Destino: Karen Allen tornerà nel sequel? Ecco la risposta dell'attrice

I fan storici di Indiana Jones ricorderanno con grande piacere il personaggio di Marion Ravenwood (Karen Allen), apparso e in Indiana Jones - I predatori dell'arca perduta e in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. In molti si sono chiesti se apparirà anche nel quinto capitolo, Indiana Jones e la Ruota del destino, e l'attrice ha voluto rispondere in maniera molto criptica .

"Vorrei potervi dire qualcosa, ma poi significa che dovrei uccidervi. Sul serio, non posso dire una parola" ha dichiarato Karen Allen in una recente intervista a Showbiz 411. Considerano come nel film ci sarà anche Sallah (John Rhys-Davies), altra vecchia conoscenza di Indy, un ritorno di Marion Ravenwood appare molto probabile.

Indiana Jones e la Ruota del Destino arriverà nelle sale a giugno 2023. La storia sarà ambientata nel 1969, durante la corsa allo spazio, e mostrerà il celebre archeologo alle prese con i nazisti. Phoebe Waller-Bridge vestirà i panni di Helena, "figlioccia" del protagonista. Nel prologo Harrison Ford sarà ringiovanito digitalmente con l'ausilio della CGI.

Nelle ultime settimane si era diffuso in rete un rumor secondo cui Indiana Jones avrebbe appeso il cappello al chiodo per far spazio a un altro personaggio, ma il regista James Mangold ha voluto smentire il tutto, scagliandosi contro i troll del web.