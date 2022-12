Indiana Jones e la Ruota del Destino: un "ringiovanito" Harrison Ford nel trailer italiano

Svelato anche il trailer italiano di Indiana Jones e la Ruota del Destino, quinto capitolo della saga interpretata da Harrison Ford, in uscita a giungo 2023.

A poche ore dall'uscita del trailer originale, approda in rete anche il trailer italiano di Indiana Jones e la Ruota del Destino, questo il titolo completo dell'atteso sequel che torna per la quinta (e ultima) volta a raccontare le avventure del coraggioso archeologo interpretato da Harrison Ford che nel trailer vediamo perfino in versione ringiovanita grazie alla CGI.

Trailer ricco di scene d'azione e di scambi di battute al fulmicotone tra i protagonisti, tra inseguimenti, esplosioni e pericoli mortali. Il filmato permette inoltre di vedere una breve sequenza dei flashback in cui apparirà il protagonista in versione ringiovanita. "Mi manca il deserto. Mi manca il mare. E svegliarmi ogni mattina chiedendomi quale meravigliosa avventura ci porterà il nuovo giorno" mormora un anziano Ford in apertura del trailer mentre scorrono le immagini delle sue scorribande.

James Mangold è il regista di Indiana Jones e la Ruota del Destino, sostituendo dietro la macchina da presa Steven Spielberg.

Il protagonista sarà ancora una volta Harrison Ford nel ruolo dell'archeologo che vive incredibili avventure e affronta numerosi pericoli.

nel cast di Indiana Jones 5, in uscita nei cinema di tutto il mondo a giugno 2023, ci saranno anche Phoebe Waller Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Antonio Banderas e John Rhys-Davies.

La sceneggiatura del sequel è stata firmata da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth.

La storia sarà ambientata nel 1969, durante la corsa allo spazio, e mostrerà l'archeologo alle prese con i nazisti.