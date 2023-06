Indiana Jones e il tempio maledetto stasera su Italia 1, cast e trama del film

Stasera 24 giugno su Italia 1 va in onda Indiana Jones e il tempio maledetto: trama e cast del film

Stasera, 24 giugno 2023, alle 21:20, su Italia 1 va in onda Indiana Jones e il tempio maledetto. Il film di Steven Spielberg è stato scritto da Willard Huyck e Gloria Katz. La colonna sonora è stata composta da John Williams. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Indiana Jones e il tempio maledetto: Trama

Nel 1935 l'archeologo Indiana Jones recupera per un potente di Shangai un prezioso cimelio. Ma le cose non vanno per il meglio e Indiana è costretto a fuggire su di un piccolo aereo insieme ad una cantante di cabaret e ad un ragazzino cinese che gli fa da guida. Abbandonato dai piloti, l'aereo precipita sulle montagne tibetane ai confini con l'India.

Indiana Jones e il tempio maledetto: Curiosità

Indiana Jones e il tempio maledetto è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 27 Settembre 1984; la data di uscita originale è: 23 Maggio 1984 (USA). Le riprese del film si sono svolte nel periodo 18 Aprile 1983 - 08 Settembre 1983 in Cina, Inghilterra, Sri Lanka e Stati Uniti.

Il famoso calice di Kali presente nel film è in realtà ispirato a una divinità indù chiamata Shiva. La rappresentazione del calice nel film è stata oggetto di controversie, poiché è stata percepita come una deformazione della religione indù.

Indiana Jones e il tempio maledetto: Critica e Trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Indiana Jones e il tempio maledetto è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 76% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 57 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.5 su 10

Indiana Jones e il tempio maledetto: Interpreti e personaggi