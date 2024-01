Indiana Jones and the Great Circle: il trailer del videogioco ispirato alla saga cinematografica

Bethseda ha condiviso il trailer e nuovi dettagli del videogioco Indiana Jones and the Great Circle, progetto ispirato alla saga cinematografica.

Bethesda ha diffuso le prime immagini e il trailer gameplay del nuovo videogioco Indiana Jones and the Great Circle.

Nel video si può vedere il celebre archeologo alle prese con un'avventura in giro per il mondo che lo vedrà affrontare anche nemici e ostacoli di ogni tipo.

La storia del gioco

Indiana Jones and the Great Circle, in arrivo nel 2024, è nato da un'idea del produttore esecutivo Todd Howard ed è stato realizzato per Xbox.

Nel nuovo progetto l'archeologo si sarà separato da Marion ed è in una situazione un po' complicata. Dopo essersi addormentato sulla sua scrivania nel Marshall College, l'archeologo si sveglia a causa di un rumore e scopre un uomo, chiamato Locus (doppiato da Tony Todd), impegnato a rubare un oggetto apparentemente insignificante. Indy parte con destinazione il Vaticano per andare alla ricerca di risposte, scoprendo che c'è molto di più su cui indagare rispetto a quanto pensasse.

A dare voce al protagonista è Troy Baker. Il game designer Jerk Gustafsson ha raccontato: "Porta avanti il fascino e il senso dell'umorismo del personaggio in modo così fantastico. Ed è inoltre un grande fan di Indiana Jones, aspetto super cool, oltre a essere davvero interessato al gioco".

Tra le location al centro degli eventi ci saranno l'Egitto e l'Himalaya. Il villain sarò Emmerich Voss, doppiato da Marios Gavrilis, che va alla ricerca di misteri e oggetti sconosciuti, alimentando la sua ossessione. Da questo punto di vista il personaggio ha qualche punto in comune con Indiana Jones, situazione che lo rende un ottimo antagonista.

L'attrice italiana Alessandra Mastronardi dà invece voce a Gina Lombardi, una giornalista coinvolta personalmente nell'avventura e che ha degli obiettivi molto precisi.

Un gioco cinematografico

Il videogioco proporrà enigmi, spazi da esplorare, scontri e situazioni in cui il protagonista potrà decidere di ascoltare conversazioni, usare la sua frusta in vari modi, o entrare in azione. L'obiettivo, secondo Gustafsson, è quello di far sentire i giocatori all'interno di un film degli anni '80, anche grazie al lavoro degli stuntmen che hanno realizzato alcune scene in motion capture per rendere realistico il videogame e alle musiche composte da Gordy Haab nello stile di John Williams.