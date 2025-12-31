Durante lo show ispirato a Indiana Jones a Disney World è avvenuto un pericoloso incidente

Durante lo spettacolo ispirato ai film di Indiana Jones negli spazi di Disney World Hollywood Studios è avvenuto un pericoloso incidente: un'enorme sfera di gomma è uscita dai binari e ha colpito un membro del cast.

Sui social è apparso il video di quanto accaduto e il modo in cui il giovane dipendente del parco, che secondo un comunicato ufficiale starebbe riprendendosi dall'infortunio, è stato subito soccorso.

Il video dell'incidente a Disney World

Nel filmato, girato durante lo show Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!, si vede il finto masso che si allontana dalla traiettoria prevista. Un membro dello staff corre per fermarlo prima che rischi di colpire qualcuno tra gli spettatori, ma l'impatto gli fa perdere l'equilibrio. Un suo collega corre quindi ad aiutarlo.

Ecco il filmato apparso online:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un portavoce della Disney ha dichiarato a Variety: "Stiamo concentrandoci sul sostenere il nostro membro del cast, che si sta riprendendo. La sicurezza è al centro di ciò che facciamo e questo elemento dello show verrà modificato man mano che il nostro team di sicurezza completerà una revisione di quanto accaduto".

Lo spettacolo, che fa parte dell'evento Discovery Disney, si basa sul film del 1981 I predatori dell'arca perduta, diretto da Steven Spielberg. Durante lo show ispirato alle avventure di Indiana Jones, l'iconico personaggio interpretato da Harrison Ford, ci sono inoltre dimostrazioni dell'uso della frusta, spettacolari scene d'azione, scontri con asce e bastoni, e molti altri momenti rischiosi, obbligando ad avere circa 12 possibili sostituti per l'interprete dell'archeologo.

Il successo delle avventure dell'archeologo

La saga di Indiana Jones è una delle più amate dagli appassionati di cinema. Alcuni mesi fa è emersa online la notizia che Disney starebbe sviluppando un possibile reboot, nonostante Indiana Jones e il Quadrante del Destino non abbia ottenuto i risultati sperati al botteghino.

Dopo l'addio di Harrison Ford è tuttora molto complicato provare a immaginare un possibile erede dell'iconico ruolo e non resta che attendere per scoprire se tra le fila del team della Lucasfilm si riuscirà ad avere l'idea giusta per dare nuova forza a uno dei titoli più conosciuti dello studio.