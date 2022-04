Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen: "Harrison Ford è un mostro d'uomo... Un mostro davvero gentile"

Indiana Jones 5 vedrà nel cast una schiera di stelle del cinema e della televisione, a partire da Mads Mikkelsen, che si vocifera possa essere il villain del film, passando poi ovviamente per Harrison Ford, la star del franchise, che a 79 anni è ancora in grandissima forma, come osserva anche il collega.

Parlando con THR, infatti, Mikkelsen ha raccontato qualcosina sul film diretto da James Mangold, che spiega avrà atmosfere Spielberghiane pur mantenendosi fedele allo stile di Mangold.

"Sembrava proprio un film di Spielberg, anche se ovviamente era James a realizzarlo con la stessa visione" ha affermato l'attore "I Predatori dell'Arca Perduta era uno dei miei film preferiti, e trasudava proprio quell'atmosfera dei serial anni '40. Qualcosa che sarà presente anche nel quinto film. Infatti ci sarà un grande ritorno alle radici - ai primi due film - se così si può dire, e avremo lo stesso tipo di sensazioni, qualcosa di intenso ed epico".

E il tempo sembra non passare nemmeno per la star del franchise, Harrison Ford, che nonostante l'infortunio sul set è più attivo che mai.

"[Indiana Jones 5] è stata la prima volta che ho incontrato Harrison Ford, e lui è davvero una persona assurdamente potente. Non solo in qualità d'attore, ma proprio fisicamente" ha poi aggiunto "Ricordo il primo giorno di riprese, era in notturna, e concludemmo alle 5 di mattina. Lui finito di girare è montato in sella alla sua mountain bike e ha pedalato per 50 kilometri. È un mostro d'uomo... Un mostro veramente gentile".

Harrison, qual è il tuo segreto?