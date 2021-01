Indiana Jones 5: James Mangold svela i primi dettagli sull'ambientazione

Il regista di Indiana Jones 5, James Mangold, avrebbe lasciato trapelare qualche dettaglio sull'ambientazione e sull'epoca dell'atteso sequel via social media.

In un recente tweet di ammirazione per i Velvet Underground, James Mangold ha svelato di stare vivendo mentalmente negli anni '60 perché tutti i progetti a cui sta lavorando solo ambientati in quell'epoca. Anche se il regista non ha parlato nello specifico di Indiana Jones 5, sappiamo che sarà il suo prossimo film e le sue parole dovrebbero confermare l'ambientazione della storia.

L'ambientazione di Indiana Jones 5 negli anni '60 non suona come una sorpresa. Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo è ambientato nel 1957, così la nuova storia potrebbe essere ambientata qualche anno dopo. All'epoca della produzione, Harrison Ford aveva 64 anni; quando uscirà Indiana Jones 5 ne avrà quasi 80. Se il gap di tempo reale è un'indicazione, Indiana Jones 5 potrebbe essere ambientato alla fine degli anni '60.

Ovviamente, la maggior parte dei fan è curiosa di sapere come andrà a finire la storia di Indiana Jones. James Mangold ha già dimostrato un'incredibile capacità di dare a un personaggio iconico un finale appropriato con Logan - The Wolverine, Indiana Jones 5 potrebbe seguirne le orme, ma resta da vedere se alla fine anche indiana Jones morirà o se si opterà per un passaggio di testimone. Di recente, il produttore di Indiana Jones 5 ha assicurato che Harrison Ford non sarà sostituito.