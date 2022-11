Indiana Jones 5: Harrison Ford è stato ringiovanito e invecchiato grazie alla tecnologia VFX

Le nuove dichiarazioni su Indiana Jones 5 anticipano l'utilizzo della tecnologia VFX, impiegata per cambiare l'età di Harrison Ford in alcuni momenti specifici della pellicola.

Nuove rivelazioni riguardo a Indiana Jones 5, confermano l'utilizzo di alcuni particolari effetti visivi dedicati all'invecchiamento e al ringiovanimento di Harrison Ford nel ruolo. L'obiettivo principale è c comunque quello di mantenere il protagonista saldamente ancorato a un realismo temporale di sviluppo in sviluppo.

Indiana Jones 5: la prima foto del film

Dato che la sequenza iniziale di Indiana Jones 5, almeno in base a quanto anticipato a Variety da James Mangold, il regista del film, vede Indy negli anni '40 intento ad affrontare un gruppo di nazisti, con il successivo salto temporale al 1969 si è cercato di mantenere una generale coerenza con la sua età: "In modo che il pubblico non viva il cambiamento tra gli anni '40 e '60 come una presunzione intellettuale, ma sperimenti letteralmente lo spirito bucaniere di quei primi giorni... e poi l'inizio della storia attuale".

Parlando dello stile di alcune scene di Indiana Jones 5 e del modo in cui ringiovaniranno Harrison per farlo sembrare più giovane, Kathleen Kennedy, produttrice della pellicola, ha detto: "La mia speranza è che, anche se se ne parlerà in termini di tecnologia, le persone lo guardino pensando, 'Oh mio Dio, hanno appena trovato delle vecchie riprese. Le hanno sicuramente realizzate 40 anni fa'", per poi continuare, "Ti stiamo trascinando in un'avventura in cui Indy ti coinvolge immediatamente nella sua ricerca, e hai quella sensazione particolare, 'Sono in un film di Indiana Jones'".

Parlando degli effetti speciali per ringiovanire e invecchiare Indy nel film anche Empire ha anticipato che: "Sono state impiegate diverse tecniche per realizzare la sequenza [iniziale], incluso il nuovo software ILM che ha setacciato il materiale archiviato del giovane Harrison Ford prima di abbinarlo al filmato appena girato".

Sicuramente non dev'essere stato facile neanche per Ford stesso lavorare a contatto con il suo passato e con il futuro, confermando che il vedersi invecchiato in Indiana Jones 5 è stato "abbastanza strano": "Questa è stata la prima volta in cui ho visto una cosa del genere credendoci... non penso di voler nemmeno sapere come funziona. Non mi fa venire voglia di essere giovane, però. Sono contento di essermi guadagnato la mia età".

Indiana Jones 5: la prima foto del villain Mads Mikkelsen e nuovi dettagli sulla trama

In base a quello che sappiamo fino ad ora, Indiana Jones 5 sarà ambientato nel 1969, focalizzandosi sulla corsa allo spazio. Il film riporterà il franchise alle sue radici vedendo Indiana affrontare ancora una volta i nazisti. La sua uscita è attesa nelle sale il 30 giugno 2023.