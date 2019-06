Indiana Jones 5, Harrison Ford: "Le riprese cominceranno molto presto"

A sorpresa, le riprese di Indiana Jones 5 prenderanno il via a giorni, parola di Harrison Ford.

A sorpresa, Harrison Ford annuncia che le riprese di Indiana Jones 5 prenderanno il via molto, molto presto.

Finora sul quinto capitolo della saga di Indiana Jones c'era gran confusione. Da tempo Steven Spielberg starebbe lavorando al quinto capitolo del franchise che potrebbe vedere Harrison Ford per l'ultima volta nei panni di Indiana Jones.

Harrison For d è Indiana Jones ne I predatori dell'arca perduta

Solo pochi giorni fa l'attore si è espresso molto chiaramente in un'intervista in cui ha chiarito che il personaggio di Indiana Jones morirà con Harrison Ford, non ci saranno recasting perché lui è il solo Indiana Jones possibile.

Adesso, nel corso del tour promozionale di Pets 2 - Vita da animali, Harrison Ford ha svelato che Indiana Jones 5 "dovrebbe entrare in lavorazione la prossima settimana." L'attore ha poi aggiunto: "Non vedo l'ora. Le cose stanno venendo bene".

Se confermata, la notizia di un anticipo nella lavorazione di indiana Jones 5 è una grande sorpresa, soprattutto dopo la grande incertezza che per mesi ha avvolto il progetto. Al momento l'uscita del quinto capitolo della saga di Indiana Jones è fissata per il 9 luglio 2021. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Disney e Lucasfilm.