Indiana Jones 5, Boyd Holbrook: "Harrison Ford è dirompente nel film"

L'attore di Indiana Jones 5 Boyd Holbrook descrive la performance di -Harrison Ford sul set spiegando che per lui l'età è solo un numero.

Boyd Holbrook non immaginava di trovarsi di fronte a un Harrison Ford così dirompente sul set di Indiana Jones 5, ma la performance dell'anziana star lo ha lasciato di stucco.

Indiana Jones 5: la prima foto del film

"È un po' come un sogno d'infanzia che si avvera", ​​ha confessato Boyd Holbrook a Variety alla premiere sul tappeto rosso di Vengeance a Los Angeles. "E potresti sentire un po' di quella pressione, ma io cerco di non percorrere quelle strade. Mi concentro davvero solo sul lavoro da svolgere".

Nonostante tutto, il giovane attore è un po' nervoso all'idea del giudizio dei fan di fronte a un franchise epocale come quello che lo vede coinvolto. Al momento i dettagli intorno a Indiana Jones 5 sono ancora top secret. "Abbiamo Jim Mangold a dirigere il film, e lui non riesce a fare un brutto film", ha detto Holbrook. "È così preciso in quello che fa."

Ma a colpire Holbrook sul set è stata soprattutto la performance della star Harrison Ford, fresco ottantenne per cui gli anni non sembrano passare mai:

"Harrison Ford è dirompente. L'età per lui è solo un numero."

Fanno parte del cast di Indiana Jones 5 anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Toby Jones e Antonio Banderas. John Williams tornaa a dirigere la colonna sonora della pellicola che uscirà nell'estate 2023.