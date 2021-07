Indiana Jones 5: un attore si è infortunato sul set durante una scena d'azione

Le riprese di Indiana Jones 5 non sembrano essere particolarmente fortunate: un altro attore si è infortunato durante le riprese di una scena d'azione.

Il protagonista Harrison Ford, un mese fa, si era fatto male a una spalla, situazione che ha causato la sua assenza dal set e l'obbligo di girare delle sequenze dell'atteso sequel con una controfigura per non causare troppi ritardi alla produzione.

Secondo quanto riporta il sito The Star, durante le riprese di Indiana Jones 5 che si stavano svolgendo a Glasgow, un attore è caduto ed è stato necessario far arrivare un'ambulanza.

Il cast e la troupe erano impegnati a girare una sequenza in cui il protagonista veniva inseguito mentre fuggiva passando in mezzo a una banda musicale. La scena era ambientata durante una parata che dovrebbe svolgersi a Manhattan alla fine degli anni '60, organizzata per celebrare il ritorno degli astronauti della missione Apollo 11.

La produzione non ha voluto rivelare il nome dell'attore coinvolto nel piccolo incidente, che comunque ha rassicurato i presenti segnalando a gesti che non era niente di grave.

James Mangold era stato avvistato mentre dava indicazioni alle persone coinvolte come interpretare quella scena.

Nella giornata di domenica erano stati immortalati altri momenti sul set che hanno visto protagonista la controfigura di Harrison Ford mentre cavalcava e passava attraverso uno striscione con la scritta "un grande passo per l'umanità", la frase pronunciata da Neil Armstrong quando ha compiuto i primi passi sulla luna nel 1969. Nella sequenza era inoltre coinvolta la controfigura di Boyd Holbrook, a bordo di una moto.

Nel cast dell'atteso Indiana Jones 5 ci saranno, oltre a Harrison Ford, anche Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Antonio Banderas.

Alla regia di Indiana Jones 5, dopo la rinuncia di Steven Spielberg, ci sarà ora James Mangold. L'uscita nelle sale è prevista, dopo numerosi posticipi, il 29 luglio 2022.

Nel team della produzione del film ci sarà anche il compositore John Williams che ritornerà nel mondo dell'iconico archeologo a distanza di quarant'anni dall'uscita nelle sale di I predatori dell'arca perduta.

Jonathan Kasdan ha firmato la sceneggiatura inizialmente delineata da David Koepp, che aveva già firmato Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.