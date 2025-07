Inception: Il segreto dietro ad una delle migliori scene del film

Inception di Christopher Nolan rimane un punto di riferimento del cinema del XXI secolo, un blockbuster che ha saputo coniugare la fantascienza di alto livello con la struttura elegante di un film di rapine. La sua storia di ladri di sogni che si immergono in diversi livelli del subconscio è celebre per la complessità narrativa e le immagini indimenticabili, tra cui i paesaggi urbani parigini che si ripiegano su se stessi e un limbo marino in rovina.

Eppure, nonostante tutte le sue meraviglie digitali e le idee strabilianti, la sequenza più impressionante dell'intero film è una rissa viscerale in un corridoio rotante di un hotel. Questa scena, in cui il personaggio di Arthur interpretato da Joseph Gordon-Levitt combatte contro delle proiezioni in un corridoio che gira su se stesso, sembra ancora un trionfo degli effetti speciali moderni a più di dieci anni dall'uscita di Inception.

Nolan e gli effetti pratici nel cinema

Christopher Nolan sul set de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

La carriera di Nolan è caratterizzata dal suo costante impegno nei confronti degli effetti pratici, una filosofia che privilegia le illusioni create dalla telecamera rispetto alle creazioni digitali, quando possibile. È proprio questa dedizione che rende la rissa nel corridoio di Inception così mozzafiato.

Per ottenere l'illusione di un combattimento a gravità zero in un mondo che ruota letteralmente, Nolan e il suo team hanno costruito un set completamente rotante. Il corridoio dell'hotel, lungo oltre 30 metri, è stato costruito all'interno di un'enorme centrifuga in acciaio in grado di ruotare di 360 gradi. Gordon-Levitt, insieme agli stuntman, ha trascorso settimane a provare una sequenza di combattimento meticolosamente coreografata che hanno dovuto eseguire mentre il mondo intero girava sottosopra intorno a loro.

Il risultato è una sequenza con un palpabile senso di peso e disorientamento. Ogni urto contro un muro e ogni inciampo sembrano reali perché sono reali, a testimonianza della potenza grezza dell'ingegnosità cinematografica della vecchia scuola. Curiosamente, questo incredibile momento cinematografico è stato realizzato utilizzando un effetto pratico su larga scala le cui origini risalgono a oltre sei decenni fa.

Inception ha preso in prestito un trucco da un capolavoro della fantascienza

Una scena del film 2001: odissea nello spazio

Il concetto alla base del set rotante di Inception è stato notoriamente ispirato da uno degli eroi cinematografici di Nolan, Stanley Kubrick, e dal suo capolavoro del 1968, 2001: Odissea nello spazio. Il film di Kubrick ha rivoluzionato la fantascienza con la sua meticolosa attenzione al realismo scientifico, e una parte fondamentale di ciò era la rappresentazione di come un'astronave potesse generare gravità artificiale.

La soluzione era l'enorme centrifuga della Discovery One, un habitat rotante simile a una ruota che utilizzava la forza centrifuga per simulare la gravità per l'equipaggio. Per realizzare questo progetto, il team di Kubrick ha costruito un enorme set rotante del diametro di circa 12 metri che ha assorbito una parte significativa del budget del film.

Inception

In una delle scene più iconiche del film, l'astronauta Frank Poole (Gary Lockwood) viene visto correre all'interno della centrifuga, correndo senza soluzione di continuità sulla parete curva e su quello che sembra essere il soffitto. Questa illusione è stata ottenuta fissando la telecamera a un supporto che ruotava con il set, mantenendo l'attore in posizione orizzontale mentre lo sfondo girava intorno a lui. Nolan ha preso questo principio fondamentale e lo ha trasformato in un'arma per l'azione. Mentre Kubrick ha utilizzato il set rotante per creare un senso di normalità futuristica, Nolan lo ha utilizzato per creare caos. Ha adattato la ruota di Kubrick in un corridoio che gira vorticosamente, trasformando uno strumento per illustrare principi scientifici in un meccanismo per una rissa ad alto rischio.

La storia hollywoodiana della stanza rotante

Sebbene l'uso della centrifuga da parte di Kubrick in 2001 sia il predecessore fantascientifico più diretto del corridoio di Inception, la tecnica cinematografica della stanza rotante è ancora più antica. Il primo esempio più famoso proviene dal musical Royal Wedding del 1951, con il leggendario Fred Astaire. In una sequenza magica accompagnata dalla canzone You're All the World to Me, Astaire, innamorato, inizia a ballare nella sua camera d'albergo, scivolando senza sforzo sulle pareti e sul soffitto in un'unica ripresa ininterrotta. L'effetto era pratico e ambizioso quanto quello dei successivi film di fantascienza epici, stupendo il pubblico dell'epoca.

Un'immagine di Leonardo DiCaprio e Joseph Gordon-Levitt in Inception

Il team di produzione di Royal Wedding costruì l'intero set della camera d'albergo all'interno di una gabbia d'acciaio rotante. La telecamera e il suo operatore erano fissati a un asse da stiro che ruotava insieme alla stanza, assicurando che Astaire rimanesse il punto di riferimento fisso. Inoltre, tutti i mobili, dalle sedie alle lampade, dovevano essere pesantemente rinforzati e fissati con bulloni. Infine, Astaire, con la sua leggendaria grazia e precisione, sincronizzò perfettamente i suoi movimenti con la rotazione della stanza, creando una fantasia romantica e senza peso.

Questa discendenza, dalla danza stravagante di Astaire alla sterile pista da jogging di Kubrick alla disperata lotta a gravità zero di Arthur, mostra la straordinaria versatilità di un singolo trucco cinematografico. Dimostra che i migliori effetti visivi non sono definiti dalla tecnologia di un'epoca, ma dall'ingegnosità e dall'immaginazione degli artisti che li utilizzano. La lotta nel corridoio di Nolan è un capolavoro moderno proprio perché si basa sul lavoro di giganti, utilizzando una tecnica collaudata nel tempo per creare qualcosa di completamente nuovo.