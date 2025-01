Incendi a Los Angeles: Joshua Jackson si aggiunge alle star che hanno perso la casa

Continua ad aumentare il numero delle star di Hollywood che hanno perso la propria abitazione nei devastanti incendi che si sono propagati nell'area di Los Angeles. Anche Joshua Jackson ha perso la propria casa a Topanga Canyon.

Prima di trasferirsi in Canada all'età di 8 anni, Jackson aveva trascorso parte della propria infanzia proprio in quella casa. Nel 2001, l'attore aveva acquistato la proprietà della casa a più piani, con un vialetto d'ingresso tra alberi e cespugli e una grande terrazza in legno.

Joshua Jackson ha perso la propria casa

L'abitazione dell'attore risulta tra quelle ridotte in cenere a Pacific Palisades, che ha devastato quasi 9 ettari di terreno. È passata ormai quasi una settimana dall'inizio degli incendi nella zona.

Joshua Jackson in una scena di The Affair

Forti raffiche di vento e la siccità costante ha contribuito a diffondere i danni e la Contea di Los Angeles è ancora in allerta. Le vittime sono più di 10 secondo gli ultimi aggiornamenti.

Le star coinvolte e le zone incendiate

Negli ultimi giorni è stato reso noto che star come Billy Crystal, Anthony Hopkins, John Goodman, Milo Ventimiglia, Mel Gibson, Mandy Moore, Leighton Meester e Adam Brody hanno perso la propria casa negli incendi di Los Angeles.

Incendi a Los Angeles, le ville delle star di Hollywood distrutte: chi sono le celebrità in fuga dal fuoco

Diversi colleghi come Jennifer Garner, Sharon Stone e Halle Berry hanno deciso di aiutare le persone che sono state colpite da questo tragico evento. Attualmente, gli incendi a Palisades, Eaton, Hurst e Kenneth sono ancora in corso. In particolare, il rogo principale, quello di Palisades, sta minacciando la zona di Brentwood, nella quale hanno casa Dennis Quaid, Harrison Ford e la vicepresidente Kamala Harris.