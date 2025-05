Karate Kid: Legends, Joshua Jackson è aumentato di 9 chili per le riprese del film

Joshua Jackson ha dovuto affrontare un grande cambiamento fisico per recitare nel nuovo film del franchise Karate Kid, dal titolo Karate Kid: Legends, al fianco di Ralph Macchio e Jackie Chan.

L'attore canadese interpreta Victor, un ex campione di boxe e proprietario di una pizzeria. Per entrare al meglio nel personaggio, Jackson ha raccontato di aver preso 9 chili.

Joshua Jackson e il cambiamento fisico per Karate Kid

"Di solito peso circa 79 kg. Per il film ero arrivato a quasi 88 kg circa" ha dichiarato Jackson, che ha confessato di essersi sorpreso delle difficoltà incontrate "È stato più difficile di quanto pensassi. Mangiavo 4.000 calorie al giorno".

Joshua Jackson in una scena di The Affair

Nonostante gli ostacoli da superare, Joshua Jackson ritiene che quella sia la parte migliore del lavoro:"La parte dell'allenamento è quella divertente del mio lavoro. Ogni volta che accetti un nuovo ruolo, devi imparare una nuova abilità. Ma l'allenamento a 45 o 46 anni è diverso da quello a 20".

La precedente esperienza con Dr. Death

Non è la prima volta che Joshua Jackson affronta un cambiamento di peso di questo genere. Nell'aprile 2023 era passato da 72 a 86 chili per interpretare Christopher Duntsch in Dr. Death.

Joshua Jackson in Dr. Death

All'epoca subì anche un infortunio:"Un disco della mia schiena è esploso dopo aver finito Dr. Death. Credo sia perché sono stato sotto stress così a lungo, vivendo in un posto così oscuro. Non ho potuto camminare per sei settimane".

Nel cast di Karate Kid: Legends recitano Ralph Macchio, Jackie Chan, Ben Wang, Sadie Stanley, Joshua Jackson e Aramis Knight.