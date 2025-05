Karate Kid: Legends: svelata la durata, sarà il film più breve del franchise

È stata finalmente resa nota ufficialmente la durata di Karate Kid: Legends, il nuovo capitolo cinematografico della fortunata saga sulle arti marziali con Ralph Macchio.

Diretto da Jonathan Entwistle, Karate Kid: Legends uscirà nelle sale cinematografiche americane a fine mese mentre in Italia è previsto il 5 giugno.

La durata di Karate Kid: Legends e degli altri capitoli

Secondo quanto riporta il sito di AMC Theaters, Karate Kid: Legends avrà una durata di 1 ora e 34 minuti, ovvero 94 minuti in totale.

Ralph Macchio in una scena di Cobra Kai

In questo modo, risulterebbe il film più corto di tutto il franchise: Per vincere domani - The Karate Kid (1984) dura 127 minuti, Karate Kid II - La storia continua... (1986) dura 113 minuti, Karate Kid III - La sfida finale (1989) dura 111 minuti mentre Karate Kid 4 (1994) dura 107 minuti. The Karate Kid - La leggenda continua (2010) è invece il film più lungo, della durata di 140 minuti.

La nuova storia di Karate Kid

In Karate Kid: Legends, il prodigio del kung fu Li Fong (Ben Wang), si trasferisce a New York con la madre per frequentare una nuova prestigiosa scuola e trova conforto in un'amicizia con una compagna di classe e suo padre.

Ben Wang in un'immagine dal set di Karate Kid: Legends

Ben presto, la sua tranquillità viene minata dalle attenzioni indesiderate di un campione di karate e spinto dal desiderio di difendersi, Li intraprende un percorso per poter partecipare alla competizione locale per eccellenza. Guidato dalla saggezza del suo maestro di kung fu Han (Jackie Chan), e del leggendario 'karate kid' Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Li è pronto a fondere i due stili per un'epica resa dei conti all'insegna delle arti marziali.

Nel cast anche Joshua Jackson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen, Aramis Knight e Shaunette Renée Wilson.