In vacanza su Marte: la data di uscita in streaming del film di Christian De Sica e Massimo Boldi

In vacanza su Marte è il nuovo film di Natale 2020 con Christian De Sica e Massimo Boldi del quale è stata svelata la trama ufficiale, il trailer e il poster e la data di uscita in streaming.

In vacanza su Marte, il nuovo film con Christian De Sica e Massimo Boldi ha una data di uscita: il 13 dicembre in streaming. Proprio così, le due star del cinepanettone questo Natale 2020 ci saluteranno dal Pianeta Rosso, a debita distanza dalle magagne terrestri e dai cinema, che per il momento restano chiusi fino a nuovo decreto. Diretto da Neri Parenti, il film sarà disponibile in noleggio e acquisto su tutte le piattaforme digitali: Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store.

Il trailer di In vacanza su Marte si apre un con un funerale e un mortacci propiziatorio, poi prosegue tra dinamiche familiari, il faccione spaziale di Boldi, le camicie hawaiane di De Sica, un enorme kebab brandito dal solito Cipollino (qui anche in versione fitness, con tanto di pesi e tenuta adamitica) e si conclude con una strizzata alle parti basse di Boldi, ci auguriamo altrettanto propiziatoria.

In vacanza su Marte: il poster del film

I re della commedia, Christian De Sica e Massimo Boldi, assieme a un cast corale porteranno tutti su Marte per le feste, tra gag irresistibili e risate spaziali per la regia di Neri Parenti. La storia del film, che arriva in streaming con un titolo diverso - inizialmente si era parlato di Un Natale su Marte - è ambientata nel 2030, durante una vacanza marziana. Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (Christian De Sica) sta per sposare su Marte la facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante un'escursione nello spazio, qualcosa andasse storto e Giulio diventasse di colpo un arzillo vecchietto (Massimo Boldi)? Tra esilaranti imprevisti e divertenti equivoci, Fabio si ritroverà a fare i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare.

Completano il cast del film Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Herbert Ballerina, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna, Francesco Bruni, Alessandro Bisegna.