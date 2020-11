In Treatment: Anthony Ramos nel cast dei nuovi episodi

In Treatment ritornerà sugli schermi televisivi di HBO e nel cast ci sarà anche Anthony Ramos, una delle star di Hamilton.

L'attore reciterà quindi accanto a Uzo Aduba, star in passato di Orange Is The New Black, sul set della quarta stagione dell'acclamato show.

Nei nuovi episodi di In Treatment si seguiranno la Dottoressa Brooke Lawrence (Aduba) e tre nuovi pazienti.

Anthony Ramos avrà la parte di Eladio, un paziente che lavora aiutando e occupandosi della salute del figlio adulto di una coppia molto benestante.

Le riprese dovrebbero iniziare a breve, potendo sfruttare un format che non prevede la vicinanza tra gli attori o scene in cui appaiono numerosi personaggi in scena contemporaneamente.

Lo show si basa sul format israeliano Be Tipul creato da Hagai Levi e la versione americana aveva come star l'attore Gabriel Byrne nel ruolo di uno psicoterapeuta chiamato Paul Weston, mostrato mentre parla ai suoi clienti e si confronta a sua volta con un terapeuta.

In Treatment ha potuto contare sulla presenza nel cast di attori come Dianne Wiest, Dane DeHaan, Blair Underwood, Melissa George, Mia Wasikowska, Michelle Forbes, Alison Pill, Irrfan Khan, Debra Winger e Amy Ryan.

