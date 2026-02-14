In Altre Parole stasera su La7: ospiti e anticipazioni del 14 febbraio

Torna su La7 il talk di Massimo Gramellini con una nuova puntata ricca di ospiti e temi d'attualità. In studio Corrado Augias, Marco Bellocchio e Valeria Golino tra cinema, storie sociali e approfondimenti.

Nuovo appuntamento con In Altre Parole, il programma condotto da Massimo Gramellini, in onda sabato 14 febbraio 2026 alle 20:30 su La7. Anche questa sera il rototalk racconterà i fatti e le storie della settimana, accogliendo in studio volti noti dell'attualità e dello spettacolo, tra ospiti e presenze fisse del programma.

Ospiti della settimana tra attualità, miniserie televisive e Cinema

Ad aprire la serata sarà il giornalista e conduttore Corrado Augias, che offrirà un'analisi dei principali fatti della settimana. Subito dopo, spazio alla tv con il regista Marco Bellocchio e l'attore Fabrizio Gifuni, regista e protagonista della miniserie Portobello ispirata alla drammatica vicenda giudiziaria di Enzo Tortora e disponibile in Italia su HBO Max dal 20 febbraio 2026. La nostra recensione dei primi episodi di Portobello

Portobello: Fabrizio Gifuni in manette nei panni di Enzo Tortora nella prima foto della serie HBO Max.

Per il grande schermo arriverà in studio Valeria Golino, attualmente al cinema con il film La gioia diretto da Nicolangelo Gelormini. Il film è un adattamento dell'opera teatrale Se non sporca il mio pavimento - Un melò di Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori, ispirato da un fatto di cronaca nera reale avvenuto in Puglia, ovvero l'omicidio di un'insegnante per mano di un suo ex studente con cui aveva iniziato una relazione. La recensione de La Gioia.

La Gioia: Valeria Golino, Saul Nanni in una foto

Spazio a giornalismo, libri e teatro

L'attualità tornerà protagonista con un'intervista a Fiorenza Sarzanini, firma del Corriere della Sera. In studio anche il sociologo Nando Dalla Chiesa, che presenterà il memoir La ragazza di vicolo Pandolfini, dedicato alla moglie Emilia. A completare il parterre degli ospiti sarà l'attrice Euridice Axen, protagonista a teatro con l'intramontabile spettacolo A qualcuno piace caldo*.

La squadra del programma

Accanto a Massimo Gramellini, l'immancabile squadra del programma. Alessandra Sardoni proporrà il suo consueto punto politico, mentre Giovanna Botteri accenderà i riflettori su una storia sociale: la vicenda di una madre single alle prese con una difficile ricerca di lavoro. Non mancheranno i momenti più leggeri e originali: Saverio Raimondo con la rassegna satirica, Andrea Nuzzo con le Parole della rete dedicate ai temi più discussi online, e Jacopo Veneziani con un itinerario artistico fuori dagli schemi.

Editoriale e chiusura iconica

Spazio anche al Presidente emerito della Corte delle Parole Gustavo Zagrebelsky, che con la rubrica Il Perplesso inviterà il pubblico a riflettere sui nodi della contemporaneità. A incorniciare la puntata, come sempre, l'editoriale iniziale di Massimo Gramellini e il racconto finale della Buonanotte, diventato ormai un momento iconico di In Altre Parole.