Marco Bellocchio inaugura Il Cinema in Piazza a Roma con Portobello e Stefano Nazzi

Uno degli eventi più attesi dell'Estate Romana: anche quest'anno torna Il Cinema in Piazza, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Piccolo America che dal 28 maggio al 12 luglio animerà Roma con proiezioni e incontri gratuiti.

Ad inaugurare il festival, giovedì 28 maggio in Piazza San Cosimato, saranno Marco Bellocchio e Stefano Nazzi con un evento speciale dedicato a Portobello, la serie HBO Original sul caso Enzo Tortora.

Marco Bellocchio e Stefano Nazzi insieme per Portobello

Portobello. Marco Bellocchio sul set della serie HBO Max.

La serata inaugurale porterà sul palco uno dei registi più importanti del cinema italiano insieme all'autore del podcast "Indagini", che negli ultimi anni ha ricostruito in più occasioni il caso giudiziario legato a Enzo Tortora. Accanto a Marco Bellocchio e Stefano Nazzi ci sarà anche M¥SS KETA, protagonista di un dialogo dedicato alla vicenda che travolse il celebre conduttore televisivo dopo il suo arresto del 17 giugno 1983.

Nel corso dell'evento Fabrizio Gifuni, interprete di Enzo Tortora nella serie, leggerà inoltre "17 giugno 1983: la vita si arresta - breve drammaturgia degli orrori quotidiani", una performance pensata per accompagnare la proiezione sul grande schermo di Portobello".

Due serate evento dedicate alla serie su Enzo Tortora

L'appuntamento proseguirà anche venerdì 29 maggio con la proiezione della seconda parte della serie, composta dagli episodi 4, 5 e 6. Per l'occasione saranno presenti Barbora Bobulova, Carlotta Gamba e Romana Maggiora Vergano, interpreti rispettivamente di Anna Tortora, Gaia Tortora e Francesca Scopelliti. L'incontro sarà moderato dalla scrittrice Lisa Ginzburg.

La doppia serata rappresenta uno degli eventi centrali dell'apertura de "Il Cinema in Piazza", che anche quest'anno punta a portare gratuitamente nelle piazze romane alcune delle produzioni più importanti del panorama audiovisivo italiano e internazionale.

Il successo di "Portobello" dopo Venezia e HBO Max

Portobello: Fabrizio Gifuni in manette nei panni di Enzo Tortora nella prima foto della serie HBO Max.

Presentata in anteprima mondiale all'82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e distribuita su HBO Max da febbraio 2026, Portobello è rapidamente diventata una delle serie italiane più apprezzate della stagione, conquistando pubblico e critica anche all'estero.

La serie racconta la vicenda di Enzo Tortora, amatissimo volto televisivo travolto da uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana dopo le accuse del collaboratore di giustizia Giovanni Pandico.

Portobello è la prima serie italiana HBO Original ed è prodotta da Our Films e Kavac Film in collaborazione con Rai Fiction e The Apartment Pictures. La sceneggiatura porta la firma di Marco Bellocchio insieme a Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.

Nel cast Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Federica Fracassi, Carlotta Gamba, Paolo Pierobon e Alessandro Preziosi, insieme a numerosi altri interpreti del cinema e della televisione italiana.