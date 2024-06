In a Violent Nature, la descrizione di una scena subacquea che è stata tagliata: è raccapricciante

Il nuovo film slasher In a Violent Nature ha recentemente debuttato nelle sale, e gli spettatori hanno assistito ad alcune delle scene di uccisione più brutali che abbiano mai visto nel genere horror. Tuttavia, c'era un'altra raccapricciante scena che doveva far parte della carneficina, ma è stata tagliata.

Intervistati da Variety, il regista Chris Nash e il responsabile degli effetti speciali Steven Kostanski hanno raccontato come i piani fossero diversi per la scena dell'uccisione della Brodie di Lea Rose Sebastianis, un'amica di Aurora (Charlotte Creaghan) che viene trascinata sott'acqua e annegata.

Nel film, tutto ciò che si vede è il sangue rosso che intorbida l'acqua in cui si è immersa, lasciando la sua morte all'immaginazione dello spettatore. Il piano originale prevedeva di mostrare l'intera scena della morte sott'acqua, che sarebbe stata una sequenza in una sola ripresa.

I dettagli della macabra sequenza

"Sarebbe stata un'inquadratura inutilmente complessa, in cui seguivamo Johnny mentre entrava nel lago", ha spiegato Nash. "La macchina da presa doveva proseguire sulla superficie del lago e atterrare proprio dietro le due ragazze che stavano parlando. Poi Brodie viene tirato fuori e le telecamere si immergono sotto l'acqua. Sarebbe stata un'unica ripresa e avremmo ripreso la sua morte completamente sott'acqua. Avevamo squadre di sommozzatori, bagnini, tutto. Ma in quel momento stavamo affrontando condizioni meteorologiche senza precedenti".

In A Violent Nature: diffuso audio delle reazioni scioccate del pubblico in sala (il film non sarà censurato)

La scena verrà inclusa nel sequel?

Kostanski ha poi spiegato i dettagli di ciò che avrebbe comportato la scena tagliata. Avrebbe utilizzato delle protesi per mostrare l'uncino di Johnny che squarciava il piede della donna per trascinarla sott'acqua. Sebbene le condizioni meteorologiche durante le riprese abbiano impedito di girare la scena, Kostanski ha lasciato intendere che potrebbe sempre essere inserita in un eventuale seguito del film.

"Avevamo un piede finto in cui potevamo infilare l'amo. C'era anche un mezzo gancio che attaccavamo all'attrice in modo da avere un piede vero per una parte del film. Ci sono state delle discussioni per assicurarsi di non pompare troppo sangue e di non oscurare l'inquadratura, ma il meteo ci ha costretto ad annullare tutto. Quindi forse nel sequel".