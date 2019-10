Imma Tataranni: Walter Nicoletti nel cast della serie Rai!

Imma Tataranni ha visto tra i protagonisti anche Walter Nicoletti, il giovane attore materano. La serie è diretta da Francesco Amato ed è iniziata domenica 22 settembre, per 6 ricche puntate. Nella serie tv il giovane attore materano è impegnato come tecnico dei RIS-Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri che svolgono attività tecnico-scientifica al servizio della protagonista Imma Tataranni, nell'ambito delle indagini preliminari per la morte di Don Mariano.

Numerosi i progetti cinematografici di Walter Nicoletti. Nel mese di settembre è stato impegnato sul set di No Time to Die, il venticinquesimo film di James Bond 007 che uscirà nelle sale di tutto il mondo ad aprile 2020. Il suo ultimo film Vendesi Maternità, di cui è regista e produttore, è stato selezionato al Florence Film Awards, è in finale al Corto Dino Film Festival, interamente dedicato alla famiglia De Laurentiis, e sarà proiettato ad Hollywood nell'ambito dell'attesissimo World Film Fair che si terrà dall'11 al 16 novembre. La pellicola Nemo Propheta, Invece, di cui è co protagonista e produttore, continua a macinare successi negli Stati Uniti, essendo in concorso al Los Angeles Cine Fest e Los Angeles Lift-Off Film Festival.

Imma Tataranni - Sostituto procuratore: una foto dal set

Infine il pluripremiato Tek, primo sci fi western italiano, di cui è protagonista e produttore, è sbarcato online sulla piattaforma streaming NutAlone, dedicata ai film europei indipendenti, a seguito di un accordo con la sua produzione Voce Spettacolo con sede a Matera.

Liberamente tratta dai romanzi del Premio Campiello Mariolina Venezia "Come piante tra i sassi", "Maltempo" e "Rione Serra Venerdì" (editi da Einaudi), la serie Imma Tataranni - Sostituto procuratore è una coproduzione Rai Fiction - ITV Movie, per la regia di Francesco Amato. Nel cast, oltre a Vanessa Scalera, anche Massimiliano Gallo, nel ruolo del marito Pietro, Cesare Bocci nelle vesti di Saverio Romaniello, Giampaolo Morelli, Piegiorgio Bellocchio, David Coco, Giorgio Colangeli, Tony Laudadio e Giuseppe Zeno.